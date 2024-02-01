Врач раскрыл неочевидную причину инфарктов и инсультов

Врач неотложной помощи Гэллуэй: одиночество провоцирует инфаркты у пожилых

Одиночество после выхода на пенсию может быть одной из причин, которая провоцирует инфаркты и инсульты у пожилых людей. Этот неочевидный фактор развития опасных для жизни состояний раскрыл консультант по неотложной медицинской помощи, профессор Роб Гэллуэй, пишет Daily Mail.

По словам врача, механизм воздействия одиночества на работу сердца и сосудов невероятно сложен, но сводится к тому, что человек испытывает стресс, который приводит к повышению артериального давления. «Также реакция на стресс влияет на химические вещества в организме под названием цитокины. Они вызывают воспаление, которое является общепризнанной причиной преждевременного старения», — рассказал Гэллуэй.

Врач подчеркнул, что не все медицинское сообщество согласно с тем, что именно одиночество провоцирует опасные для жизни состояния. Однако Гэллуэй считает, что нельзя игнорировать многочисленные случаи, которые подтверждают влияние одиночества. «В своей работе в отделении скорой помощи я изо дня в день вижу этот эффект и регулярно лечу пациентов, перенесших инсульт или сердечный приступ вскоре после выхода на пенсию», — заключил Гэллуэй.

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