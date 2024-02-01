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06:48, 1 февраля 2024Наука и техника

Раскрыты подробности ремейка «Ведьмака»

GamesRadar: из ремейка «Ведьмака» удалят часть устаревшего контента

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Оригинальная игра «Ведьмак» будет значительно переработана. Об этом сообщает издание GamesRadar.

По словам топ-менеджера CD Projekt RED Якуба Рокоша, компания работает над ремейком игры «Ведьмак», вышедшей в 2007 году. Рокош раскрыл некоторые подробности будущего тайтла, отметив, что разработчики удалят часть контента в ремейке. Геймдизайнер подчеркнул, что разработчики уберут элементы и игровые механики, которые устарели со временем.

Также Рокош отметил, что CD Projekt RED напротив выделит тот контент и элементы игры, которые считает самыми удачными.

Журналисты издания предположили, что в том числе в ремейке «Ведьмака» не будет эротических картинок, которые мог коллекционировать главный герой. Также разработчики могут значительно переделать боевую систему, убрать лишние кат-сцены и доработать игру.

Оригинальный «Ведьмак», положивший начало трилогии, вышел в 2007 году. Его ремейк анонсировали в октябре 2022 года. Актуальной игрой серии является «Ведьмак 3: Дикая охота», которая появилась в 2015 году.

В конце января CD Projekt RED анонсировала старт производства новой части игры по вселенной «Ведьмака». В компании не стали называть сроки выхода игры, но аналитики ожидают, что «Ведьмак 4» появится в 2026 или 2027 году.

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      Андрей Ставицкий
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