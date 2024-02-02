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11:27, 2 февраля 2024Россия

16-летний сын Кадырова обратился к бойцам и попал на видео

Адам Кадыров обратился к бойцам курируемого им батальона и попал на видео

16-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам обратился к бойцам курируемого им батальона имени Байсангура Беноевского и попал на видео. Ролик опубликовал председатель парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram.

В выступлении перед личным составом подразделения Кадыров сообщил, что батальон успешно прошел подготовку, получил амуницию и технику и готов к участию в боевых действиях. «Поздравляю вас с этим событием», — сказал сын главы республики, после чего перешел на чеченский язык.

О назначении Кадырова куратором батальона имени Байсангура Беноевского стало известно в декабре 2023 года. В правительстве Чечни тогда заявили, что сын главы республики зарекомендовал себя как талантливый организатор.

Ранее Адам Кадыров побывал на передовой в зоне проведения специальной военной операции. Его сопровождал депутат Госдумы из Чечни Адам Делимханов. Последнему президент России Владимир Путин присвоил в конце января 2024 года звание генерал-майора.

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      Алан Босиков
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