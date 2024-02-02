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19:57, 2 февраля 2024Ценности

54-летняя певица вышла в свет в прозрачном платье

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американская певица Мэрайи Кэри посетила церемонию вручения наград Академии звукозаписи 2024 года в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

54-летняя исполнительница позировала перед фотографами в кремовом корсетном платье без бретелей, состоящем из боди и пышной фатиновой юбки. При этом звезда продемонстрировала оголенные ноги и грудь.

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Свой образ знаменитость дополнила блестящими туфлями-лодочками и многочисленными украшениями в виде браслетов и тонкого асимметричного ожерелья. Кроме того, Кэри сделали укладку с голливудскими локонами и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в феврале 58-летняя Линда Евангелиста снялась топлес для журнала. На одном из опубликованных снимков знаменитость предстала без бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь.

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      Екатерина Ештокина
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