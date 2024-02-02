54-летняя певица вышла в свет в прозрачном платье

Американская певица Мэрайи Кэри посетила церемонию вручения наград Академии звукозаписи 2024 года в Лос-Анджелесе в откровенном наряде. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

54-летняя исполнительница позировала перед фотографами в кремовом корсетном платье без бретелей, состоящем из боди и пышной фатиновой юбки. При этом звезда продемонстрировала оголенные ноги и грудь.

Свой образ знаменитость дополнила блестящими туфлями-лодочками и многочисленными украшениями в виде браслетов и тонкого асимметричного ожерелья. Кроме того, Кэри сделали укладку с голливудскими локонами и макияж в нейтральных тонах.

Ранее в феврале 58-летняя Линда Евангелиста снялась топлес для журнала. На одном из опубликованных снимков знаменитость предстала без бюстгальтера, демонстрируя частично обнаженную грудь.