Китайский гигант решил избавиться от части бизнеса

Reuters: Alibaba решила продать продуктовую сеть Freshippo

Alibaba решила продать активы в продовольственном сегменте. О решении китайского гиганта избавиться от части бизнеса со ссылкой на источники сообщает Reuters.

Онлайн-ретейлер Alibaba планирует продать продуктовую сеть Freshippo, с которой он собирался выйти на IPO в 2023 году, ретейлера RT-Mart и оператора торговых центров Intime. Такое решение объясняют желанием руководства компании сосредоточиться на развитии бизнес-модели электронной коммерции и избавиться от непрофильных, убыточных подразделений.

По словам экспертов, Alibaba планирует продать активы из-за реструктуризации компании и ужесточения контроля Китая над первичными публичными размещениями (IPO) акций. Продажа этих активов позволит высвободить средства для инвестиций в искусственный интеллект, облачные вычисления и экспансию за рубежом, отметил управляющий директор исследовательской компании Kantar Worldpanel Джейсон Ю.

В марте 2023 года Alibaba объявила о намерении разделить бизнес на шесть подразделений. В компании отмечают, что ряд сотрудников выполняют одни и те же функции в различных подразделениях. В конце декабря контроль над основным бизнесом Alibaba взял новый гендиректор Alibaba Эдди Юнмин Ву. По данных осведомленных лиц, борьба за власть между сотрудниками во главе с бывшим генеральным директором Дэниэлом Чжаном и Эдди Ву, сменившем его в сентябре, только усилила общее ощущение хаоса в компании.

Основатель компании Джек Ма отказался от планов по продаже 10 миллионов акций Alibaba на сумму более 870 миллионов долларов. Причиной стала низкая стоимость ценных бумаг. Миллиардер рассчитывает на то, что стоимость бизнеса Alibaba вырастет, объяснила директор по персоналу компании Джейн Цзянь.