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20:05, 2 февраля 2024Наука и техника

«Алмаз-Антей» покажет вычислительный модуль для дронов

«Алмаз-Антей» покажет бортовой модуль для БПЛА с российской ОС на NAIS 2024

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» впервые покажет новый бортовой цифровой вычислительный модуль (БЦВМ) для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ходе выставки-форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передает ТАСС.

«"Алмаз-Антей" впервые представит на выставке макет бортового цифрового вычислительного модуля, который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащен российской операционной системой реального времени», — говорится в сообщении.

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Также концерн покажет дронопорты «Коптер-Л01-5 и «Эри-Мини» для БПЛА-перехватчиков, которые могут оперативно противодействовать нарушителям воздушного пространства.

Ранее в феврале стало известно, что «Алмаз-Антей» впервые покажет модернизированную установку «Комар» для борьбы с морскими дронами на выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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