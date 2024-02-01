Российскую установку «Комар» для борьбы с дронами покажут в Эр-Рияде

«Алмаз-Антей» впервые покажет установку «Комар» для борьбы с дронами в Эр-Рияде

Концерн воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» впервые покажет модернизированную установку «Комар» для борьбы с морскими дронами на выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщили в пресс-службе концерна, передают «Известия».

«Впервые за рубежом "Алмаз-Антей" представит модернизированную версию турельной установки "Комар" (3М47-03Э), которая является эффективным средством борьбы не только со средствами воздушного нападения, но и с беспилотными морскими дронами», — говорится в сообщении.

Установка «Комар» способна поражать надводные цели, которые двигаются со скоростью до 50 узлов в час. Комплекс обеспечивает наведение и дистанционный автоматизированный пуск зенитных ракет «Игла» и «Игла-С» с гиростабилизированной пусковой установки.

В октябре 2023 года представитель компании-разработчика установки сообщил, что новая версия комплекса «Комар» получила управляемые ракеты «Атака», которые наводятся по лазерному лучу.

В июле прошлого года стало известно, что концерн ВКО «Алмаз-Антей» предложил экспортировать обновленный комплекс «Комар». В концерне отметили, что поставки изделия уже реализуют в интересах заказчиков.