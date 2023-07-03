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10:36, 3 июля 2023Наука и техника

ЗРК «Комар» предложили на экспорт

РИА Новости: «Алмаз-Антей» предложил на экспорт обновленный ЗРК «Комар»

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предложил экспортировать обновленный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Комар». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем "Комар" на экспорт», — отметил замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

По словам собеседника агентства, уникальность комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет «Игла-С» и «Атака» — по воздушным целям на высотах до шести километров и по поверхностным целям на дальностях до шести километров соответственно.

Вячеслав Дзиркалн подчеркнул, что ЗРК «Комар» нельзя считать конкурентом ЗРК «Панцирь-МЕ». По словам представителя концерна, оба комплекса имеют различное предназначение, также «Комар» отличается упрощенной конструкцией.

В конце мая эксперт Алексей Суконкин назвал преимущества ЗРК С-350 «Витязь» перед Patriot. По его словам, российский комплекс в три раза превосходит американский по количеству зенитных ракет.

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    Андрей Ставицкий
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