ЗРК «Комар» предложили на экспорт

РИА Новости: «Алмаз-Антей» предложил на экспорт обновленный ЗРК «Комар»

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предложил экспортировать обновленный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Комар». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже реализуем поставки данного комплекса в интересах ряда заказчиков и предлагаем "Комар" на экспорт», — отметил замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

По словам собеседника агентства, уникальность комплекса заключается в возможности применения одновременно двух типов ракет «Игла-С» и «Атака» — по воздушным целям на высотах до шести километров и по поверхностным целям на дальностях до шести километров соответственно.

Вячеслав Дзиркалн подчеркнул, что ЗРК «Комар» нельзя считать конкурентом ЗРК «Панцирь-МЕ». По словам представителя концерна, оба комплекса имеют различное предназначение, также «Комар» отличается упрощенной конструкцией.

В конце мая эксперт Алексей Суконкин назвал преимущества ЗРК С-350 «Витязь» перед Patriot. По его словам, российский комплекс в три раза превосходит американский по количеству зенитных ракет.