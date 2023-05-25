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12:06, 25 мая 2023Наука и техника

Названы преимущества С-350 перед Patriot

Военный эксперт Суконкин: ЗРК С-350 «Витязь» втрое превосходит Patriot по количеству ракет
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности С-350 «Витязь» в три раза превосходит американский комплекс Patriot по количеству зенитных ракет. Преимущества российского ЗРК назвал военный эксперт Алексей Суконкин в беседе с News.ru.

«С-350 — нечто среднее между "Буком" и С-400. Предположу, что у С-350 12 ракет, а у американского Patriot одна пусковая установка несет четыре ракеты. Одна батарея С-350 — примерно четыре пусковые установки, то есть 48 снарядов», — сказал он.

Суконкин добавил, что такой залп может справиться с массированным ракетным ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конкретном районе благодаря большому боекомплекту.

По словам эксперта, чем больше противоракет у обороняющейся стороны, тем сложнее атакующим выполнять боевые задачи, поскольку сложно истощить такую противовоздушную оборону (ПВО). Он допустил, что батареи С-350 смогут уничтожить и ложные, и боевые цели.

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Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что С-350 сбил самолеты ВСУ в зоне специальной военной операции в режиме полного автомата без участия оператора.

В феврале представитель конструкторского бюро концерна ВКО «Алмаз-Антей» рассказал, что экспортная версия ЗРК «Витязь» сможет работать с иностранными системами ПВО.

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Даниил Иринин
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