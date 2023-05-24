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04:57, 24 мая 2023Наука и техника

С-350 впервые сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата

С-350 впервые сбил самолеты Украины в зоне СВО в режиме полного автомата
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) в режиме полного автомата без участия оператора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, такой режим работы опробован в боевых условиях впервые в мире. «Витязь» выполнил полностью автоматические обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей, указал источник.

«Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал он, отметив, что боевой расчет при этом только контролировал работу комплекса.

Ранее военный эксперт Александр Михайлов сравнил «Витязь» с американским комплексом Patriot. Он отметил, что «Витязь» можно сравнить с комплексом Patriot по тактико-техническим характеристикам, но ракеты российской системы летят быстрее и могут поражать низколетящие цели.

Марина Совина
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