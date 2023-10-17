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19:35, 17 октября 2023Наука и техника

Раскрыт функционал российского «Комара»

Российский ЗРК «Комар» сможет поражать беспилотные катера

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новая версия российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Комар» сможет поражать беспилотные катера. Возможности турельной установки 3М47-03 на выставке «Интерполитех-2023» раскрыл ТАСС представитель компании-разработчика комплекса.

По его словам, функционал ЗРК расширен за счет включения в боекомплект управляемых ракет «Атака», которые наводятся по лучу. «В приоритете — поражение надводных целей: катера, вплоть до безэкипажных, и все, что движется со скоростью до 50 узлов в час», — добавил собеседник.

В июле РИА Новости со ссылкой на замгендиректора концерна Воздушно-космической обороны (ВКО) «Алмаз-Антей» Вячеслава Дзиркална сообщили, что компания предложила экспортировать обновленный ЗРК «Комар».

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    Иван Потапов
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