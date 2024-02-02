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21:41, 2 февраля 2024Спорт

Бой Фьюри с Усиком перенесли

Бой Тайсона Фьюри с Александром Усиком перенесли

Фото: TONY O'BRIEN / Reuters

Бой украинского боксера Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри перенесут. Об этом сообщается в аккаунте промоутерской компании Queensberry в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Причиной стала травма Фьюри. Британец получил рассечение брови во время спарринга, теперь ему потребуется наложение швов. Новая дата боя пока не сообщается.

Встреча боксеров была запланирована на 17 февраля. Бой должен был состояться в Эр-Рияде. Поединок сорвался в третий раз.

Усика одержал 21 победу в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

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      Алексей Гусев
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