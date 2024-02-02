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18:25, 2 февраля 2024Спорт

Футболист «Динамо» перешел в израильский клуб

Футболист «Динамо» Лесовой перешел в израильский «Маккаби» из Хайфы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник Даниил Лесовой перешел из московского «Динамо» в израильский «Маккаби» (Хайфа). Об этом сообщается на сайте бело-голубых.

Россиянин присоединится к новому клубу на правах аренды. Она продлится до окончания сезона-2023/2024 и предусматривает право выкупа.

7 января сообщалось, что футболист запустил процесс получения израильского гражданства. Тогда же стало известно, что «Динамо» улаживает с «Маккаби» сложности, связанные с переводом средств за трансфер.

26-летний Лесовой выступал за «Динамо» с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

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      Алексей Гусев
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