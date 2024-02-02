Экономист раскрыл лайфхак для россиянами с кредитами

Экономист Беляев посоветовал рефинансирование россиянам с множеством кредитов

Если вы набрали кредитов, то их в любом случае придется выплачивать, однако можно изменить длительность этой обузы и сумму ежемесячного платежа, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он поделился лайфхаком с закредитованными россиянами.

Ранее стало известно, что в России за 2 года удвоилось количество граждан с пятью и более кредитами, а доля заемщиков, платящих три и более кредита, достигла 28,6 процента.

Ясно, что из этих пяти кредитов какие-то кредиты берутся на другие кредиты для того, чтобы не допускать просрочки, для выполнения прежних кредитных обязательств, уже взятых на себя. Таким образом, это не решает вашу кредитную проблему, а, наоборот, только оттягивает решение и усугубляет сложность выполнения финансовых обязательств Михаил Беляев экономист

Аналитик отметил, что по отдельным кредитам можно открыть процедуру банкротства или договориться с банком о кредитных каникулах. Еще один вариант — реструктуризация каждого заема, когда кредитор продлевает сроки, и за счет этого уменьшается сумма ежемесячного платежа. Однако он посоветовал рефинансировать сразу все кредиты.

«Лайфхак такой: найти банк, который был бы готов вам все эти кредиты рефинансировать. То есть, условно говоря, какой-то банк просто берет всю вашу кредитную задолженность, погашает ее, и на эту кредитную задолженность выдает вам новый кредит, но с условием того, что он растягивает это на более длительный срок, может быть, с не столь высоким процентом. У вас ежемесячный совокупный платеж по одному кредиту становится в абсолютной величине меньше, чем выплаты по той куче кредитов, которую вы успели набрать», — рассказал Беляев.

Вместе с тем он предупредил, что это сложная процедура, требующая доказательств и организационных хлопот. К тому же, если у заемщика набраны кредиты под очень плохие условия, то ему вряд ли кто-то сможет реструктурировать задолженности.

В октябре 2023 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, который позволит клиентам банков оформлять самозапрет на выдачу кредитов.

Большинство россиян (74 процента) поддержали идею введения самозапрета на взятие кредитов. Против выступили только 6 процентов опрошенных, посчитавших, что таким образом государство хочет снять с себя часть ответственности.