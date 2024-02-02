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18:02, 2 февраля 2024Из жизни

«Мисс Вселенная» рассказала о панических атаках и нежелании вставать с постели

«Мисс Вселенная» Паласиос пожаловалась на проблемы с психическим здоровьем
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: MediaPunch / Globallookpress.com

Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная» Шейннис Паласиос рассказала, что испытывает проблемы с психическим здоровьем. Об этом сообщает издание Hola!

Паласиос утверждает, что у нее нередко случаются приступы тревожности, причем особенно тяжело становится при смене времен года. В такие моменты ей приходится бороться с нежеланием вставать с постели.

На самом деле не так давно у меня был приступ тревожности из-за смены сезонов. Для меня нормально в такое время чувствовать себя плохо, нормально не хотеть вставать с постели

Шейннис Паласиос победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная»
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Последнюю паническую атаку девушка пережила в середине декабря, когда зима пришла в Нью-Йорк, где она теперь живет.

О победе представительницы Никарагуа Шейннис Паласиос в конкурсе «Мисс Вселенная» стало известно в ноябре 2023 года. Вице-мисс стала Антония Порсильд из Таиланда.

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      Олег Парамонов
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