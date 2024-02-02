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14:28, 2 февраля 2024Среда обитания

Бывших российских полицейских захотели выселить из квартир

«Фонтанка»: пенсионеров МВД в Петербурге хотят выселить из служебных квартир

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 200 пенсионеров МВД хотят выселить из служебных квартир. Об этом пишет «Фонтанка».

Сотрудники внутренних органов получили служебное жилье в начале 2000-х в соответствии с действовавшим на тот момент законодательством. Прежде всего жилплощадь от государства получали участковые. В районных администрациях полицейских заверяли, что впоследствии эти квартиры останутся за ними.

Позднее сотрудники МВД обращались к чиновникам с просьбой перевести служебное жилье в соцнайм, как и было обещано. В администрации отвечали отказом. После ухода на пенсию полицейские продолжили жить в этих квартирах с семьями. Однако спустя некоторое время районные администрации через суд потребовали покинуть помещения.

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Бывшие полицейские обращались в Заксобрание, прокуратуру и правительство Санкт-Петербурга. Инициативная группа даже звонила на прямую линию президенту. Однако долговременного результата жалобы не дают: администрация подает повторные иски. Пенсионеры органов внутренних дел хотят добиться как минимум разрешения остаться на прежней жилплощади и как максимум перевода жилья в соцнайм.

Ранее приставы выставили на торги квартиру многодетной жительницы Нижнего Новгорода из-за долга в 16 тысяч рублей. При этом квартиру рыночной стоимостью около семи миллионов рублей оценили менее чем в четыре миллиона.

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      Виктория Клабукова
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