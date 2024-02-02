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19:46, 2 февраля 2024Спорт

Названо число занимающихся футболом на уроках физкультуры российских школьников

Почти 1,4 миллиона школьников в России занимаются футболом на уроках физкультуры

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Почти 1,4 миллиона школьников в России занимались футболом на уроках физкультуры в первом полугодии учебного года-2023/2024. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что это число составляет восемь процентов от общего количества учащихся школ в России. В среднем футболом занимается 353 ученика одной школы, по сравнению с прошлым годом прирост по этому показателю составил 32 процента.

Доля девочек, занимающихся футболом в школе, сохраняется на уровне 47,1 процента. В текущем учебном году их число составляет 654 594.

Ранее бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин сравнил популярность футбола и хоккея в стране. По его словам, игра с мячом гораздо популярнее.

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      Алексей Гусев
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