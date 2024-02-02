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20:23, 2 февраля 2024Забота о себе

Взаимосвязь секса и мужского здоровья объяснили

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Регулярная половая жизнь и избегание венерических заболеваний помогают в профилактике рака предстательной железы (РПЖ), рассказал заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов. Взаимосвязь секса и мужского здоровья онколог объяснил в комментарии для «Ленты.ру».

Басанов обратил внимание, что всем мужчинам старше 45 лет необходимо регулярно проходить обследования у уролога, делать УЗИ органов малого таза и сдавать ПСА крови — основной анализ для идентификации рака простаты. Дополнительные лабораторные исследования врач может назначить после сбора анамнеза пациента, добавил онколог.

Также, по словам собеседника «Ленты.ру», регулярные медосмотры помогают вовремя диагностировать простатит, мочекаменную болезнь, болезни прямой кишки, паховые грыжи, дивертикулез.

В зоне риска развития РПЖ находятся мужчины с нарушением гормонального фона, так как заболевание гормонозависимое, продолжил онколог. Кроме того, распространенность заболевания зависит от этнической и географической принадлежности мужчин. По словам врача, последние исследования свидетельствуют, что самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован у афроамериканцев — на 60 процентов выше, чем у белых американцев, самый низкий — у китайцев.

Также риск развития РПЖ повышается при наличии этого заболевания у ближайших родственников, при преобладании жирной пищи в рационе, у курильщиков и мужчин старше 60 лет

Руслан Басановонколог
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Басанов также заявил, что не существует на сто процентов эффективных мер профилактики РПЖ, однако для снижения риска развития заболевания следует избегать передающихся половым путем инфекций и вести регулярную интимную жизнь. Помимо этого, мужчине необходимо оставаться физически активным и избавиться от вредных привычек.

В заключение специалист обнадежил: чем раньше выявлен рак простаты и начато лечение, тем лучше прогноз и больше продолжительность жизни. «На ранних стадиях возможно проведение гормонотерапии, локальных способов лечения (хирургический, лучевые методы). Химиотерапия проводится только при неэффективности указанных методов либо когда идет речь уже о метастазах», — резюмировал Басанов.

Ранее онколог Суна Исакова развеяла некоторые популярные мифы о раке груди. Например, она рассказала, что он не может появиться после травмы.

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      Вера Владзиевская
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