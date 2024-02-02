Яна Поплавская раскритиковала Улицкую за спонсирование ВСУ

Актриса Поплавская осудила писательницу Улицкую за спонсирование ВСУ

Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала писательницу Людмилу Улицкую за спонсирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) и симпатии к президенту Владимиру Зеленскому. Своим мнением она поделилась в Telegram- канале.

«Она вовсе не выжила из ума, она такая и есть, такова ее сущность», — отреагировала Поплавская на признания писательницы о помощи Украине.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что Улицкая открыто рассказала о поддержке «украинских националистов, совершающих преступления против русских детей».

Ранее Людмила Улицкая призналась в отправке гонораров с продажи своих книг на Украину в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Пранкеры связались с писательницей от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Признание Улицкой вызвало отрицательную реакцию в Совфеде, ее также лишили гонораров в крупном российском издательстве АСТ.

