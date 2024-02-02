СКА в шестой раз подряд в нынешнем сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

Петербургский СКА в шестой раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграл московский ЦСКА

Петербургский СКА на выезде обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 2 февраля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На голы игроков СКА Михаила Воробьева и Артема Земченка хозяева ответили шайбой Максима Мамина.

СКА в шестой раз подряд в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА. Предыдущие пять встреч команд завершились победами петербургского клуба в основное время.

СКА имеет в активе 81 очко, команда возглавляет Западную конференцию. У ЦСКА 65 очков, команда находится на шестой позиции в той же конференции.