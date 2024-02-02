Уральский Халк вспомнил о своих студенческих годах на Уралмаше

Боец ММА Иван Штырков вспомнил, как в него стреляли на Уралмаше в Екатеринбурге

Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков рассказал, как в студенческие годы в Екатеринбурге в него стреляли из травматического оружия. Этот эпизод он вспомнил в интервью «Матч ТВ».

Уральский Халк признался, что участвовал в том, что называлось «стрелкой». Во время одной из таких встреч конкурирующих группировок «что‑то пошло не так, и кто‑то начал стрелять вместо того, чтобы драться». Штырков пояснил, что ему «попортили шкурку» двумя резиновыми пулями, что, учитывая криминальность района Уралмаш, было обыденным делом.

35-летний Штырков за карьеру в ММА одержал 22 победы и потерпел два поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью.