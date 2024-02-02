В Госдуме ответили на слова румынского генерала о войне с Россией

Депутат Журова: слова румынского генерала о войне с РФ связаны с помощью Украине

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова ответила на слова начальник Генштаба Румынии генерала Георгицэ Влада о необходимости страны быть готовой к войне с Россией. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметила, что заявление румынского военного связано с помощью Запада Украине.

Ранее начальник Генштаба Румынии генерал Георгицэ Влад сообщил, что Румыния в настоящее время не готова к перспективе войны с Россией, ей необходимо воспринимать эту угрозу серьезно. По его словам, необходимо сначала подготовить румынское население в военном плане и найти необходимые инструменты, чтобы иметь подготовленное и устойчивое общество.

«Запад сейчас дал Украине такие большие деньги, и они переживают, что эти средства каким-то образом приведут к тому, что Украина неизвестно как себя поведет. Сами же румыны поддерживают этот конфликт и выступают против мирных переговоров. (...) Лучше бы они тратили эти деньги на мирные переговоры и восстановление Украины», — заявила Журова.

Они вкладывают большие деньги в Украину, и они должны объяснить это своему населению. Они сами же дают деньги Украине, а потом нас обвиняют в том, что мы развяжем против них войну. Перед населением надо как-то оправдаться Светлана Журова первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам

24 января начальник Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что в случае эскалации конфликта на Украине и вмешательства в него НАТО надо убедить британцев вступать в армию. По его словам, необходимо изменить мышление британских граждан, чтобы они были готовы защитить страну.

Позднее министр обороны Норвегии Эйрик Кристофферсен также указал на то, что стран должна увеличить расходы на оборону и готовиться к войне с Россией. Он сообщил, что Норвегии придется значительно инвестировать в оборону в течение ближайших трех лет, пока есть окно возможностей.