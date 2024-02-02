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17:40, 2 февраля 2024Мир

Вучич запросил срочное заседание СБ ООН из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Вучич запросил срочное заседание СБ ООН из-за ситуации в Косово
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич запросил срочное заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за ситуации, связанной с провокационными действиями самопровозглашенной республики Косово. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я завершил написание писем, которые имеют почти идентичную структуру, что касается событий в КиМ [Косово и Метохии], но каждое из них персонализовано. В понедельник их получат все представители стран — членов ЕС и представители структур ЕС, но получат и президенты, и премьеры всех стран — членов Совбеза ООН, включая Россию и КНР», — заявил сербский лидер.

Таким образом, Вучич отреагировал на недавнее решение властей Косова оставить евро как единственную возможную валюту в самопровозглашенной республике. По мнению Белграда, данное решение является дискриминационным в отношении сербов, проживающих в Косово.

Ранее Вучич заявил о получении вооружений из России и Китая. В частности, Белград заполучил комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» из России и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) FK-3 из Китая. Их демонстрация будет приурочена к Дню государственности Сербии 15 февраля.

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      Максим Габриелян
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