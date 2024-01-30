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15:09, 30 января 2024Мир

Президент Сербии заявил о получении вооружений из России и Китая

Вучич: Сербия получила комплекс РЭБ «Репеллент» из России и ЗРК FK-3 из Китая

Фото: Zorana Jevtic / Reuters

Белград получил новые вооружения — комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Репеллент» из России и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) FK-3 из Китая. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Уже 15 февраля, на праздник (День государственности Сербии — прим. «Ленты.ру»), увидите первую важную систему, которую мы доставили из России и давно оплатили — комплекс РЭБ "Репеллент". Он уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно», — рассказал политик.

Сербский лидер добавил, что Белград близок к тому, чтобы окончательно укомплектовать китайские батареи FK-3. Он подчеркнул, что укрепление военно-промышленного комплекса и обороноспособности страны является одним из ключевых приоритетов.

Ранее Вучич заявил о преимуществах российских противотанковых ракетных комплексов «Корнет» перед западными аналогами. В частности, он отметил, что дальность их стрельбы превышает возможности американского комплекса Javelin.

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      Максим Габриелян
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