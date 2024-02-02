Захарова назвала причину передачи российской техники Эквадора в США

Захарова: Эквадор под давлением принял решение передать США российскую технику

Решение Эквадора передать США российскую технику опрометчиво. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат указала, что Кито пошел на этот шаг под серьезным давлением заинтересованных лиц извне.

31 января Эквадор решил передать Вашингтону российскую технику вопреки протесту Москвы. Уточналось, что речь идет об обмене старого оборудования на новое на общую сумму 200 миллионов долларов.

Глава государства Даниэль Нобоа отметил, что российские власти ссылаются на то, что это военная техника, однако, по его словам, Эквадор доказал, что это металлолом. Позицию Москвы Нобоа назвал «не совсем адекватной».