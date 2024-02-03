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00:10, 3 февраля 2024Наука и техника

Очки дополненной реальности Apple вызвали привыкание

Vanity Fair: AR-очки Apple Vision Pro способны вызывать привыкание

Фото: Loren Elliott / Reuters

Первые обзорщики очков дополненной реальности Apple отметили, что девайс способен вызвать привыкание. Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Журналист медиа Ник Билтон рассказал, что во время использования девайса Apple оценил потрясающие визуальные эффекты, которые способна создавать гарнитура. По словам специалиста, после такого опыта реальный мир кажется очень скучным, и в него не хочется возвращаться.

Билтон признался, что очки Vision Pro похожи на наркотик, который оказывает «дофаминовое воздействие». Неназванный источник журналиста назвал гаджет Apple «техническим фентанилом». Фентанил — опиоидный анальгетик, вызывающий сильное привыкание.

«Когда я снимаю Vision Pro, все остальные устройства кажутся плоскими и скучными: мой 75-дюймовый OLED-телевизор похож на ЭЛТ из 90-х. Мой iPhone напоминает телефон-раскладушку прошлых лет, и даже реальный мир вокруг меня кажется на удивление плоским», — заявил Ник Билтон.

Авторы Vanity Fair также привели слова известного режиссера Джеймса Кэмерона, снявшего «Титаник» и «Аватар». Кэмерон заявил, что был потрясен 3D-эффектами после опыта использования очков Apple.

Ранее компания Apple признала наличие критической уязвимости в гарнитуре Vision Pro. Ошибка была связана с движком браузера WebKit и позволяла злоумышленникам получить доступ к личным данным пользователя.

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      Андрей Ставицкий
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