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07:44, 3 февраля 2024Мир

Байден обматерил Трампа

Politico: Байден нецензурно высказывался о Трампе из-за его шуток про Пелоси
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден неоднократно высказывался против бывшего главы государства Дональда Трампа в негативном ключе, не стесняясь в выражениях, в том числе нецензурно. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники из окружения американского лидера.

«Президент Джо Байден в беседе со своими друзьями и помощниками описывал Дональда Трампа как "больного придурка", который наслаждается чужими несчастьями», — говорится в материале.

Особенно раздражают и заставляют Байдена материться шутки Трампа по поводу нападения на мужа бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси — Пола Пелоси. Экс-президент на своих мероприятиях неоднократно шутил над этим происшествием. После одной из таких шуток американский президент назвал Трампа «чертовым засранцем».

В Белом доме воздержались от комментариев в ответ на запрос издания.

28 октября 2022 года на дом супругов Пелоси было совершено нападение. Напавший Дэвид Депейп ударил Пола Пелоси молотком по голове, после чего пострадавший перенес операцию. Позднее преступник рассказал следователям, что хотел похитить Нэнси Пелоси и сломать ей коленные чашечки. По мнению злоумышленника, политик ответственна за «ложь» Демократической партии.

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      Марина Совина
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