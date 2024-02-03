ФИФА заставила покинувшего Россию легионера заплатить «Ростову»

ФИФА заставила футболиста Норманна заплатить «Ростову» за расторжение контракта

Трибунал Международной федерации футбола (ФИФА) обязал норвежского нападающего Матиаса Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за досрочное и безосновательное расторжение контракта. Об этом сообщает Nettavisen со ссылкой на документы организации.

По информации источника, футболист должен будет заплатить 2,9 миллиона евро. Отмечается, что при отказе от выполнения обязательства легионер может быть дисквалифицирован.

9 августа 2023 года Норманн направил в «Ростов» и московское «Динамо» уведомление о расторжении договора в связи с тем, что в здание «Москва-Сити» врезались дроны. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду в «Динамо».