Франция начала расследование гибели двух граждан страны на Украине

BFMTV: Франция расследует гибель двух граждан страны на Украине

Французская антитеррористическая прокуратура начала расследование из-за гибели двух граждан страны на Украине. Об этом сообщает BFMTV.

Расследование было начато по факту военных преступлений и «умышленного причинения вреда» людям, защищенным международным гуманитарным правом. Отмечается, что это десятое подобное расследование с начала специальной военной операции на Украине.

Ранее сообщалось, что наемник из Франции, служивший на стороне Киева, погиб на Украине. 22-летний мужчина по имени Андреас, состоявший в Интернациональном легионе Украины, погиб в Донбассе 16 февраля 2023 года.

Также в апреле на Украине погиб гражданин Франции, который принимал участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в рядах Интернационального легиона. Он стал восьмым гражданином страны, который погиб во время боевых действий.