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16:55, 3 февраля 2024Спорт

Хоккеист-чемпион оценил возможность проведения Олимпиады без россиян

Хоккеист Кучеров: без россиян Олимпиада не будет турниром лучшим из лучших

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оценил возможность проведения Олимпийских игр 2026 года без россиян. Его слова в соцсети X приводит журналист Люк Фокс.

Хоккеист-чемпион заявил, что хочет принять участие в Олимпийских играх. По его мнению, без сборной России турнир не будет лучшим из лучших.

2 февраля руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) объявило, что игроки лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. По словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, выступающие в лиге игроки очень гордятся тем, что могут представлять свои сборные на международной арене.

Последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Игры 2018-го и 2022 годов представители лиги пропустили. 30-летний Кучеров ни разу не выступал на Олимпиадах. Он является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы».

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      Анастасия Борисова
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