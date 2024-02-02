Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Элисе Мертенс
0:2
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Линц
Металлург Мг
4:3
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шабаб Аль-Ахли
1:3
Завершен
Ростов
Winline Зимний Кубок РПЛ|1-й тур
ЦСКА
1:2
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
1:2
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
22:02, 2 февраля 2024Спорт

НХЛ объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

НХЛ официально объявила об участии игроков в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

Фото: Brian Snyder / Reuters

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

По словам комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, выступающие в лиге игроки очень гордятся тем, что могут представлять свои сборные на международной арене. Он также отметил, что решение стало плодом совместных усилий НХЛ, Ассоциации игроков лиги и Международной федерации хоккея (IIHF).

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр пока не объявлена.

Последний раз игроки НХЛ выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи. Игры 2018-го и 2022 годов представители лиги пропустили.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

      В Минздраве объяснили приостановление внедрения МКБ-11 в России

      НХЛ объявила о проведении нового турнира для сборных без России

      В США оценили последствия увольнения Залужного для ВСУ

      Глава Центробанка Турции попросила Эрдогана об отставке

      YouTube заблокировал клип на песню «Дымок» в России

      МИД назвал передачу доходов от российских активов Украине воровством

      СКА в шестой раз подряд в нынешнем сезоне КХЛ обыграл ЦСКА

      Путин обменялся подарками с девочкой из Тулы

      В России приостановили внедрение международной классификации болезней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше