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23:31, 3 февраля 2024Спорт

Клуб НХЛ поместил российского вратаря на драфт отказов

Российского вратаря «Колорадо» Ивана Просветова поместили на драфт отказов НХЛ

Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports / Reuters

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» выставил российского голкипера Ивана Просветова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман в соцсети X.

В течение 24 часов другие клубы лиги могут забрать вратаря. Если ни одна из команд не проявит к нему интерес, хоккеист отправится в фарм-клуб.

Ранее Просветов рассказал об общении с одноклубниками. Он поделился, что в команде сформировалась «русская банда».

24-летний Просветов перешел в «Колорадо» в октябре 2023 года. В составе команды он провел 11 матчей в регулярном чемпионате в текущем сезоне. До этого хоккеист выступал за «Аризону Койотис» и ее фарм-клуб «Тусон Роудраннерс».

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      Дарья Коршунова
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