Клуб НХЛ поместил российского вратаря на драфт отказов

Российского вратаря «Колорадо» Ивана Просветова поместили на драфт отказов НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» выставил российского голкипера Ивана Просветова на драфт отказов. Об этом сообщает журналист Эллиот Фридман в соцсети X.

В течение 24 часов другие клубы лиги могут забрать вратаря. Если ни одна из команд не проявит к нему интерес, хоккеист отправится в фарм-клуб.

Ранее Просветов рассказал об общении с одноклубниками. Он поделился, что в команде сформировалась «русская банда».

24-летний Просветов перешел в «Колорадо» в октябре 2023 года. В составе команды он провел 11 матчей в регулярном чемпионате в текущем сезоне. До этого хоккеист выступал за «Аризону Койотис» и ее фарм-клуб «Тусон Роудраннерс».