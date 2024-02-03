На Украине заявили о дорогой ошибке Зеленского с увольнением Залужного

Бондаренко: Зеленский дорого заплатит за решение отложить увольнение Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, не уволив главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного еще в конце января и решив отложить его отставку. За это он дорого заплатит, заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передают «Известия».

«Президент проявил нерешительность, которая будет ему дорого стоить. Очевидно, он не знает шахматного правила "коснулся — ходи". Он боялся волнений в армии, реанимации оппозиции и обвала рейтингов», — объяснил Бондаренко.

По мнению политолога, все, чего боялся Зеленский, теперь в любом случае произойдет, причем в прогрессии. «Неважно — в арифметической или геометрической», — добавил он.

29 января Владимир Зеленский обсудил с главкомом украинскими войсками Валерием Залужным его отставку, однако его увольнения не последовало. При этом 2 февраля власти Украины уведомили Вашингтон о своем намерении отстранить Залужного.