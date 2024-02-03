Назван способ убрать живот дома за месяц

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ убрать живот дома за месяц. Ее слова приводит Men Today.

Для начала нужно лечь на пол, положив под лопатки валик или бутылку воды, выпрямить ноги, а руки вытянуть над головой, далее необходимо задержаться в таком положении. При выполнении следующего упражнения следует лечь на живот, ноги вытянуть, а руки согнуть в локтях и положить перед собой, затем поставить ноги на носки и поднять грудную клетку и руки.

Далее нужно встать ровно, поставив ноги на ширине плеч, руками необходимо ухватиться за футболку так, чтобы они располагались примерно на ширине плеч, поднять руки над головой, повернуться сначала вправо, затем влево. При выполнении последнего упражнения нужно встать ровно, а руки вытянуть к потолку, сделать глубокий вдох и на выдохе максимально втянуть живот.

Ранее фитнес-тренер Алина Черепанова раскрыла основные нюансы похудения в области нижней части живота. Она посчитала, что для этого нужна общая тренировочная и бытовая активность, а также корректировка питания в сторону увеличения количества белка в рационе и минимизации калорийной пищи.