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18:07, 3 февраля 2024Мир

Новый председатель ОБСЕ встретился с Зеленским в Киеве

Новый председатель ОБСЕ Борг приехал в Киев и встретился с Зеленским и Кулебой

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и министр иностранных дел Мальты Ян Борг приехал в Киев. Об этом сообщается на сайте организации.

В ходе визита Борг встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел республики Дмитрием Кулебой. По его словам, ОБСЕ и дальше продолжит поддерживать Украину. Борг также обратил внимание на то, что на протяжении всего срока председательства Мальта будет уделять особое внимание необходимости как можно скорее положить конец конфликту.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва всегда была готова к урегулированию конфликта на Украине, но с устранением реальных причин конфликта, а не выполнением ультиматумов Запада.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва готова к переговорам с Украиной, однако не о сохранении действующей власти в Киеве. Он напомнил, что Россия никогда не отказывалась от урегулирования конфликта.

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      Алина Гончарова
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