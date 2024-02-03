Раскрыта личность приставившего нож к горлу российского фигуриста мужчины

В Санкт-Петербурге задержали напавшего на фигуриста Дикиджи инженера

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину, напавшего в метро на 19-летнего российского фигуриста Владислава Дикиджи. Личность преступника раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, нападавшим оказался 60-летний сервисный инженер из Петербурга.

Ранее тренер фигуриста рассказал подробности нападения. По его словам, пожилой мужчина, угрожавший спортсмену убийством, вел себя неадекватно. Дикиджи оттолкнул приставившего к его горлу нож преступника и вышел из вагона. По его словам, порезов россиянин не получил.

Фигурист сообщил о нападении на него вечером 2 февраля. «Думаю, что среагировал бы я немного позже и все», — поделился Дикиджи.

19-летний спортсмен тренируется в группе Олега Татаурова в Санкт-Петербурге. В 2024-м спортсмен стал серебряным призером в командном турнире на чемпионате России по прыжкам.