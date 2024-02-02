Российский фигурист рассказал о нападении на него с ножом в метро

Российский фигурист Дикиджи рассказал о нападении на него с ножом в метро

Российский фигурист Вячеслав Дикиджи рассказал о нападении на него с ножом в метро. Об инциденте спортсмен высказался в своем Telegram-канале.

«Друзья, представляете, меня чуть не зарезали в метро. Думаю, что среагировал бы я немного позже и все. На данный момент нахожусь с полицейскими, буду писать заявление», — написал фигурист. Он также отметил, что расскажет подробности позже.

19-летний Дикиджи тренируется в группе Олега Татаурова в Санкт-Петербурге. В 2024-м спортсмен стал серебряным призером в командном турнире на чемпионате России по прыжкам.

24 января олимпийский чемпион по фигурному катанию в парах Александр Галлямов назвал трех лучших россиян в одиночном катании. Он включил в их число Дикиджи.