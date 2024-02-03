Тренер раскрыл подробности нападения на российского фигуриста в метро

Тренер Татауров: на фигуриста Дикиджи напал в метро пожилой мужчина с ножом

На российского фигуриста Владислава Дикиджи напал в метро пожилой мужчина с ножом. Такие подробности в беседе с ТАСС раскрыл тренер спортсмена Олег Татауров.

«Видно, что пожилой мужчина в неадеквате был, то ли выпивший, непонятно, по какой причине нападение произошло. Владислав оттолкнул его, когда он приставил нож к горлу, и вышел из вагона», — рассказал он. По его словам, состояние Дикиджи, порезов нет. Напавшего ищет полиция.

В пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен» агентству сообщили, что «мужчине угрожали ножом на станции метрополитена Пионерская, за помощью он не обращался, самостоятельно покинул место происшествия», не уточнив личность пострадавшего.

Ранее фигурист Вячеслав Дикиджи рассказал о нападении на него с ножом в метро.

19-летний Дикиджи тренируется в группе Олега Татаурова в Санкт-Петербурге. В 2024-м спортсмен стал серебряным призером в командном турнире на чемпионате России по прыжкам.