Синоптик рассказал о своем отношении к предсказывающим погоду животным

Синоптик Вильфанд: относиться к предсказывающим погоду животным надо с улыбкой

Относиться к предсказывающим погоду животным надо с улыбкой, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Относиться к этому нужно с улыбкой, да и только. Если есть возможность в жизни для создания праздничного настроения, то это нужно приветствовать. Я всегда с удовольствием слушаю про сурка, про его тень, проснулся он, не проснулся, про сурка, который в Туле, тоже. Это необычная информация, это радостное событие, особенно если надевают котелок на голову, и все хлопают», — рассказал синоптик.

Он отметил, что метеорологи все-таки знают чуть больше животных, так как те ленятся и не хотят посещать курсы по физике атмосферы, динамической метеорологии и прочему.

Наш член семьи, который определяет погоду — кот. Он уже третий или четвертый день так стремится на балкон, я ему открываю, он запрыгивает на подоконник, смотрит пристально, что же там, где же эта весна. Действительно, сейчас температура в Москве такая же, какая бывает в середине и даже третьей декаде марта, он это тепло чует, но он-то не знает, а его хозяин знает, что на самом деле со вторника опять вернется настоящая февральская погода, будет понижение температур Роман Вильфанд синоптик

Ранее в американском городке Панксатони в штате Пенсильвания в очередной раз отпраздновали День сурка. В ходе мероприятия собравшимся объявили, что знаменитый сурок-предсказатель Фил не увидел свою тень. Это якобы означает, что весна наступит раньше обычного.

В Екатеринбургском зоопарке в День сурка предложили ежихе-прорицательнице Карри четыре миски с личинками. По задумке она должна была выбрать одну из них и таким образом предсказать, какие погодные условия ждут регион весной. Поначалу Карри не решалась сделать выбор, но вскоре подошла к миске, символизирующей пасмурную и холодную погоду.