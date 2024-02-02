Ежиха-прорицательница предсказала погоду на весну в российском регионе

Ежиха Карри предсказала холода на Урале в ближайшие шесть недель

Ежиха Карри из Екатеринбургского зоопарка предсказала холодную погоду на весну на Урале в день Сурка. Об этом сообщает URA.ru.

Сотрудники зоопарка ежегодно проводят подобные гадания в первых числах февраля. В этом году роль прорицательницы отдали ежихе по кличке Карри. Перед животным поставили четыре миски с личинками, каждая из которых обозначала разную погоду. Ежиха должна была выбрать одну из мисок и таким образом предсказать, какие погодные условия ждут российский регион весной.

Поначалу Карри не решалась сделать выбор, но вскоре подошла к миске, символизирующей пасмурную и холодную погоду. Позже сотрудница зоопарка подтвердила, что Урал в ближайшие шесть недель ожидают холода.

В 2023 году возможность предсказать погоду дали кролику Вождю. Согласно его выбору, свердловчан ждала теплая, но пасмурная погода.

В американском городке Панксатони, штат Пенсильвания, знаменитый сурок Фил не увидел свою тень. Это означает, что весна наступит раньше обычного.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала аномальную погоду москвичам. По словам специалиста, в первых числах февраля в Москве ожидается температура на 3-5 градусов выше нормы.

