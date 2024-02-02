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16:02, 2 февраля 2024Из жизни

Ежиха-прорицательница предсказала погоду на весну в российском регионе

Ежиха Карри предсказала холода на Урале в ближайшие шесть недель

Фото: Unsplash

Ежиха Карри из Екатеринбургского зоопарка предсказала холодную погоду на весну на Урале в день Сурка. Об этом сообщает URA.ru.

Сотрудники зоопарка ежегодно проводят подобные гадания в первых числах февраля. В этом году роль прорицательницы отдали ежихе по кличке Карри. Перед животным поставили четыре миски с личинками, каждая из которых обозначала разную погоду. Ежиха должна была выбрать одну из мисок и таким образом предсказать, какие погодные условия ждут российский регион весной.

Поначалу Карри не решалась сделать выбор, но вскоре подошла к миске, символизирующей пасмурную и холодную погоду. Позже сотрудница зоопарка подтвердила, что Урал в ближайшие шесть недель ожидают холода.

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