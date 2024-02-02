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15:32, 2 февраля 2024Из жизни

Знаменитый сурок-предсказатель Фил объявил дату начала весны

Сурок-предсказатель Фил из Панксатони объявил, что весна будет ранней

Фото: Alan Freed / Reuters

В американском городке Панксатони, штат Пенсильвания, в очередной раз отпраздновали День сурка. Об этом сообщает USA Today.

Устроители праздника объявили собравшимся, что сурок не увидел свою тень. Это означает, что весна наступит раньше обычного.

По традиции в День сурка люди собираются на площади, устроители достают из «дупла» знаменитого сурка-предсказателя по кличке Фил, а затем сообщают дату начала весны. Считается, что если сурок увидит тень и спрячется в норку, то зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет, то весна наступит совсем скоро.

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В Панксатони день сурка отмечают с 1887 года. За это время сурок предсказал раннюю весну только 19 раз. Последний раз это случилось в 2020 году. Прогнозы Фила не отличаются высокой точностью: согласно Stormfax Weather Almanac, они оправдались лишь в 39 процентах случаев.

В 2023 году сообщалось, что канадский сурок-предсказатель Фред не дожил до начала празднования Дня сурка. В 2022 году то же самое произошло с сурком-предсказателем Мелом из американского города Милтаун, штат Нью-Джерси.

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      Олег Парамонов
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