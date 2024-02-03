Захарова прокомментировала удар ВСУ по Лисичанску

Захарова назвала удар по Лисичанску «благодарностью» киевских экстремистов ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Лисичанску. Ее заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова подчеркнула, что Россия проинформирует международные организации об ударе Украины по Лисичанску. «Ожидаем от профильных международных организаций скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков», — отметила она.

Представитель российского МИД добавила, что по предварительной информации удар по Лисичанску был нанесен западной техникой. Поэтому она назвала произошедшее «благодарностью» киевских экстремистов за финансовую поддержку стран ЕС.

Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.