Украинский дрон уничтожили на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев: российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ под Воронежем

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Воронежу. Они уничтожили дрон, об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — добавил губернатор Воронежской области.

Утром 1 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. Ранее ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предприняли попытки атаковать территории Белгородской и Курской областей и Нижнего Новгорода. Все дроны были обезврежены.