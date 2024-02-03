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00:35, 3 февраля 2024Россия

Украинский дрон уничтожили на подлете к Воронежу

Губернатор Гусев: российские средства ПВО уничтожили дрон ВСУ под Воронежем

Фото: Stringer / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к Воронежу. Они уничтожили дрон, об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — добавил губернатор Воронежской области.

Утром 1 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили на юге Воронежской области два украинских беспилотника самолетного типа. Ранее ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) также предприняли попытки атаковать территории Белгородской и Курской областей и Нижнего Новгорода. Все дроны были обезврежены.

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      Александра Синицына
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