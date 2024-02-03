Захарова ответила на планы Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы

Захарова: заявлениями о демилитаризованной зоне Киев изображает деятельность

Слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о планах Киева отодвинуть демилитаризованную зону до Москвы являются попыткой изобразить деятельность. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«Если раньше киевский режим блефовал, то сейчас уже пытается придумать хоть что-то, чтобы создать у западных спонсоров ощущение деятельности», — сказала она.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру» назвал заявление Данилова «очевидной глупостью». По его словам, отодвинуть демилитаризованную зону военного конфликта с Россией до Москвы невозможно. «Такое ощущение, что он проснулся через год и сделал какое-то заявление», — сказал парламентарий.

Данилов сообщил о планах сместить демилитаризованную зону в сторону Москвы, комментируя слова президента России Владимира Путина, который заявил, что граница этой зоны должна находиться на достаточном отдалении, обеспечивающем безопасность мирных городов от обстрелов Киева.