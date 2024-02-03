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13:36, 3 февраля 2024Мир

Захарова заявила о пренебрежении Финляндией демократией ради противостояния с РФ

Захарова: Финляндия пренебрегает демократией в угоду линии на противостояние РФ

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Финляндия пренебрегает демократией в угоду линии на противостояние Москве. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Нынешние власти Финляндии лишь на словах привержены ценностям свободы, демократии и незыблемости частной собственности, а на деле готовы безоглядно пренебречь этими принципами в угоду довлеющей линии коллективного Запада на абсурдное противостояние всему русскому», — сказала дипломат.

Предложения финских властей ввести полный запрет гражданам России приобретать объекты недвижимости в стране Захарова назвала дискриминационными инициативами, которыми пытаются неуклюже обосновывать «интересами национальной безопасности».

Ранее МИД Финляндии упразднил профильный департамент по отношениям с Россией и передало этот вопрос в департамент Азии и Океании. В финском ведомстве заявили, что решение было принято в рамках структурной реформы ведомства.

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      Семен Александров
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