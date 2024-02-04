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11:42, 4 февраля 2024Россия

Глава Крыма прокомментировал обстрел пекарни в Лисичанске

Глава Крыма Аксенов назвал обстрел пекарни в Лисичанске терактом

Фото: Администрация Лисичанска / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске, жертвами которого стали 28 человек. Его слова приводятся в Telegram-канале.

Аксенов назвал удар ВСУ по Лисичанску терактом. «От имени всех крымчан выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Крым разделяет вашу боль и скорбь», — написал он.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) объявили 4 февраля днем траура по жертвам обстрела со стороны ВСУ в Лисичанске. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник, который также выразил соболезнования родным и близким тех, кто не выжил в результате удара.

Вечером 3 февраля ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске в ЛНР. Жертвами обстрела стали 28 человек. Среди них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок. Четыре человека попали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

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      Олег Давыдов
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