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22:31, 4 февраля 2024Спорт

«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче АПЛ

«Арсенал» победил «Ливерпуль» со счетом 3:1 и занимает второе место в АПЛ

Фото: Reuters

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Результаты доступны на сайте лиги.

Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» и завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились полузащитники Букайо Сака, Габриэл Мартинелли и Леандро Троссард. Также автоголом отметился защитник Габриэл Магальяэс.

Таким образом, Арсенал занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков в 23 матчах. Лидирует «Ливерпуль», в активе которого 51 очко.

26 января главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп решил покинуть команду по окончании нынешнего сезона. Он заявил, что у него кончаются силы.

Клопп возглавил «Ливерпуль» в 2015 году. По его руководством команда стала чемпионом Англии, выиграла Кубок и Суперкубок страны, Кубок лиги, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

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      Анастасия Борисова
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