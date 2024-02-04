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21:01, 4 февраля 2024Спорт

Китайский клуб под руководством Слуцкого разгромил родную команду Пеле

«Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого разгромил бразильский «Сантос»
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над бразильским «Сантосом». Результаты доступны на «Чемпионате».

Матч прошел в рамках товарищеского турнира Кубок равноправия в Катаре. Встреча состоялась в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу шанхайского клуба.

«Сантос» — первый профессиональный клуб Пеле, за который он играл в 1956-1974 годах. На счету команды восемь побед на чемпионате Бразилии и три Кубка Либертадорес.

О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря. Специалист возглавит клуб с 1 января 2024 года.

Последним клубом Слуцкого стал казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию. Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.

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      Анастасия Борисова
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