Китайский клуб под руководством Слуцкого разгромил родную команду Пеле
Китайский клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, одержал разгромную победу над бразильским «Сантосом». Результаты доступны на «Чемпионате».
Матч прошел в рамках товарищеского турнира Кубок равноправия в Катаре. Встреча состоялась в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу шанхайского клуба.
«Сантос» — первый профессиональный клуб Пеле, за который он играл в 1956-1974 годах. На счету команды восемь побед на чемпионате Бразилии и три Кубка Либертадорес.
О подписании Слуцким контракта с «Шанхаем» стало известно 27 декабря. Специалист возглавит клуб с 1 января 2024 года.
Последним клубом Слуцкого стал казанский «Рубин», в котором он работал с 2019-го по 2022-й. Он покинул команду по собственному желанию. Тренер известен по работе в «Крыльях Советов», «Москве», ЦСКА, а также английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе». Кроме того, с 2015 по 2016 год он возглавлял сборную России.