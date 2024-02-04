Найдены одни из самых древних следов человека

В Марокко найдены следы человека возрастом 90 тысяч лет

Ученые обнаружили в Марокко одни из самых древних следов человека на Земле. Научная статья о находке была опубликована в журнале Scientific Reports.

Международная группа антрапологов во главе с Мунсефом Седрати из Университета Южной Бретани во Франции исследовала на северо-западном побережье африканской страны две тропы с 85 следами. Возраст найденных артефактов составляет около 90 тысяч лет. По мнению ученых, следы во времена позднего плейстоцена оставили по меньшей мере пять человек из разных возрастных групп.

Установить возраст находки удалось благодаря методу оптически стимулированной люминесценции. Ученые отметили уникальное расположение пляжа, на котором обнаружили следы. Он находится на каменистой платформе, покрытой глинистыми отложениями, что позволило им так хорошо сохраниться.

Ранее группа ученых из Китая, Австралии, Франции, Испании и Германии обнаружила развитую древнюю цивилизацию в Восточной Азии, которая существовала 45 тысяч лет назад. Они установили, что древние люди владели технологиями изготовления клинков, наконечников для метательного оружия, а также техникой транспортировки обсидиана на большие расстояния.