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04:32, 4 февраля 2024Мир

В ЕП отреагировали на просьбу отказаться признавать итоги выборов в России

Просьбу не признавать итоги выборов в России поддержали 29 депутатов ЕП из 705

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Просьбу члена Европейского парламента (ЕП) от Эстонии Рихо Терраса отказаться признавать итоги президентских выборов в России поддержали лишь 29 депутатов законодательного органа Евросоюза, сообщает портал эстонского телерадиовещания ERR.

«Обращение Терраса подписали депутаты от Эстонии, Болгарии, Испании, Нидерландов, Италии, Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Румынии, Словакии, Финляндии, Дании, Чехии и Венгрии», — сказано в сообщении.

Таким образом, в общей сложности инициативу поддержали 29 депутатов ЕП из 705.

Ранее стало известно, что МИД России не пригласит представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в качестве наблюдателей на предстоящие выборы российского президента из-за их плохой репутации, политической ангажированности и неадекватных требований.

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      Марина Совина
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